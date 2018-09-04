Школьный автобус и грузовик столкнулись в Красноярском крае

В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика скончался на месте аварии. Трое человек, в том числе водитель автобуса, доставлены в больницу.

Школьный автобус ПАЗ и грузовик Hundai столкнулись на трассе Р-255 недалеко от населённого пункта Нижняя Пойма. По сообщению пресс-службы МВД по Красноярскому краю, обстоятельства аварии ещё выясняются. По предварительным данным, водитель автобуса должен был предоставить преимущество в движении водителю грузового транспорта, однако не сделал этого.

По словам полиции, водитель грузовика, которому было 30 лет, умер после столкновения, а его 43-летняя пассажирка получила травмы, но осталась в живых. В школьном автобусе на момент аварии детей не было. Там находились только водитель 46-ти лет и 54-летняя женщина, сопровождающая школьников до места учёбы.

Также сообщается, что 27 ноября, во Владимирской области произошло столкновение школьного автобуса, не справившегося с управлением при обгоне по встречной полосе, с грузовиком Mersedes, который двигался в том же направлении. На момент аварии в автобусе находились 11 школьников и их сопровождающий. Погибших нет, однако троих подростков с ушибами отправили в больницу.