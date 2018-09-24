В Канаде женщина с грудным ребенком стали жертвами нападения медведя гризли

Сегодня, 10:32 \\ Происшествия

На севере Канады 37-летняя женщина с грудным 10-месячным ребенком скончались от нападения медведя гризли. Об этом информирует CBC News.

Происшествие случилось 26 ноября в арктической территории Юкон возле озера Эйнарсон, недалеко от поселения Майо. Мама Валери Теорет с дочкой были дома, отец Жермон Рошолт в это время отсутствовал. Однако, пока он возвращался, на расстоянии 100 метров от дома встретил того самого медведя гризли, в схватке с которым Жермон его застрелил. Когда он подошел к дому, то увидел, что его семья погибла. Сразу же он вызвал полицию и теперь ведется расследование.

Следствие сообщает, что мама с дочерью, судя по всему, вышли на прогулку, и в этот момент стали жертвой нападения гризли. Ранее сообщалось, что в этом районе еще 2 человека погибли от нападения белого медведя.

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Автор - Константин Никитин
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