В Китае жертвами взрыва стали не 22 человек

Сегодня, 10:35 \\ Происшествия

Пекин сообщает, что взрыв произошёл вблизи химического завода Хэбэй. Жертвами взрыва, по имеющимся данным, стали 22 человека, ещё столько же получили ранения.

Правительство региона в социальной сет и Weibo просит жителей не приближаться к месту трагедии. При проведении поисково-спасательной операции подтверждена гибель 22 человек, ещё 22 госпитализированы с ранениями разной степени. На месте продолжаются работы по спасению пострадавших и по словам экспертов число жертв может увеличиться. Власти передают данные, что в результате ЧП было уничтожено 38 грузовых и 12 легковых автомобилей.

Интернет-портал Sina выложил видеозапись с места трагедии, на которой видно, что языки пламени от взрыва были не менее 10 метров.

Серия взрывов произошла в ночь со вторника на среду вблизи завода Shenghua Chemical Industry в деревне Дацангайчжэнь в районе Цяодун городского округа Чжанцзякоу. Причины взрыва пока не уточняются. Власти Китая уже проводят данного инцидента.

Напомним, что 2 дня назад, 26 ноября произошёл взрыв на заводесJiangcheng Machinery в поселке Саньхэ уезда Дунфэн. Жертвами предыдущего взрыва стали 2 человека, ещё 57 были ранены.

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