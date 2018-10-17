В Китае жертвами взрыва стали не 22 человек
Пекин сообщает, что взрыв произошёл вблизи химического завода Хэбэй. Жертвами взрыва, по имеющимся данным, стали 22 человека, ещё столько же получили ранения.
Правительство региона в социальной сет и Weibo просит жителей не приближаться к месту трагедии. При проведении поисково-спасательной операции подтверждена гибель 22 человек, ещё 22 госпитализированы с ранениями разной степени. На месте продолжаются работы по спасению пострадавших и по словам экспертов число жертв может увеличиться. Власти передают данные, что в результате ЧП было уничтожено 38 грузовых и 12 легковых автомобилей.
Интернет-портал Sina выложил видеозапись с места трагедии, на которой видно, что языки пламени от взрыва были не менее 10 метров.
Серия взрывов произошла в ночь со вторника на среду вблизи завода Shenghua Chemical Industry в деревне Дацангайчжэнь в районе Цяодун городского округа Чжанцзякоу. Причины взрыва пока не уточняются. Власти Китая уже проводят данного инцидента.
Напомним, что 2 дня назад, 26 ноября произошёл взрыв на заводесJiangcheng Machinery в поселке Саньхэ уезда Дунфэн. Жертвами предыдущего взрыва стали 2 человека, ещё 57 были ранены.