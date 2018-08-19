В Нижнем Тагиле ребенок закидал снегом Вечный огонь

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В Нижнем Тагиле ребенок закидал снегом Вечный огонь. Инцидент был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения.

 24 ноября вечером по площади Славы проходила женщина с ребенком. Молодая мама была увлечена телефоном, в то время как мальчик бегал. Позже ребенок стал играть со снегом, которым принялся закидывать Вечный огонь. В первые несколько раз ничего не произошло. Однако один из бросков оказался роковым. Вечный огонь потух. Мальчик поспешил к маме и вместе они скрылись с площади Славы.

На протяжении всей игры ребенку никто не сделал замечания. Мама не реагировала на забавы сына, прохожие также были безучастны.

 Неправомерные действия юного жителя Нижнего Тагила привлекли внимание сотрудников полиции благодаря камерам. О происшествии они сообщили в местную администрацию. Также в полиции сразу же организовали проверку.

Пламя Вечного огня оперативно восстановили. Его работа возобновилась на следующий день (25 ноября).

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Автор - Мария Титова
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