На волосок от смерти: нападение акулы на человека попало на видео

Сегодня, 09:31 \\ Происшествия

На райских Багамах акула напала на подводного охотника со спины и укусила его за голову. Ролик с происшествием уже появился на YouTube и набрал почти 300 тысяч просмотров.

Момент нападения успел снять друг пострадавшего 29-ти летнего американца Уилла Краузе, с которым они вместе охотились на рыб на глубине. Он же помог ему выбраться из воды, а остальные парни, находившиеся на лодке, затащили его на борт.

По словам Уилла, он ощутил сильный удар и услышал «крайне неприятный» хруст – это хрустела его голова.

На видео можно разглядеть, как двухметровая акула подплывает к дайверу со спины, раскрывает пасть и зажимает зубами его голову и шею, после чего разжимает челюсти и быстро уплывает. Все произошло буквально за несколько секунд.

К счастью, подводный охотник отделался сотрясением мозга, в больнице ему на рану наложили швы. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. На парня напала карибская рифовая акула, которая относится к разновидности серых акул. Длина таких рыб может быть почти три метра. Они считаются опасными для человека, но не агрессивны.

Это уже не первый случай нападения акулы на человека. Ранее сообщалось, что в Австралии акула напала на 20-ти летнего парня. Травмы оказались несерьезными, и он смог самостоятельно выбраться из воды. 

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Автор - Анна Андреева
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