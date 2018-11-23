Финские соцслужбы вернули россиянке пятилетнюю дочь
Как стало известно, социальные службы Финляндии вернули россиянке ребенка, который был до этого изъят из семьи. Финские власти приняли решение вернуть пятилетнего ребенка матери, ранее девочка была помещена в приемную семью.
Девочка не имеет гражданства РФ. Три года у женщины также был изъят сын. В настоящий момент времени с матерью проживает еще один 11-летний сын, у которого есть гражданство и России, и Финляндии. В посольстве уточнили, что в скором времени пройдет встреча семьи с представителями социальных служб, при которой будет присутствовать русскоязычный юрист.
Также стоит отметить тот факт, что бомбу времен войны нашли в карельском лесу возле границы с Финляндией. Данную информацию сообщили в пограничном управлении ФСБ. Сведения о боеприпасе была передана в местные подразделения полиции и военного комиссариата. На место приехали представители спасательной службы для того, чтобы уничтожить находку. К тому же, в Ростовской области с начала года обнаружили около 2 тыс. взрывоопасных предметов того же временного периода. В общей сложности поисковики и военные нашли пять авиабомб, около 500 артиллерийских снарядов, 80 гранат.
Ленобласть и Финляндия развивают туристическое сотрудничество в приграничной зоне. В марте следующего года будут подписаны первые соглашения. Один из них направлен на создание туристической инфраструктуры. К тому же, одной из главных задач является азвитие экологического туризма и с российской, и с финской стороны.