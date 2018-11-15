В Нижегородской области разыскивают воров, похитивших забор от скотомогильника

Правоохранительные органы и медики разыскивают злоумышленников, похитивших 36-метровый металлический забор, огораживающий скотомогильник рядом с селом Нелюбово в Нижегородской области.

Захоронение в этом месте появилось почти 50 лет назад, его долгое время не огораживали. Только в прошлом году было решено поставить вокруг опасной зоны металлический забор. Примерно две недели назад местные власти обнаружили пропажу забора, в связи с чем было написано заявление в полицию. Поиском похитителей занимаются не только правоохранительные органы, но и врачи, поскольку, несмотря на давность захоронения, вирус сибирской язвы всё ещё опасен для организма. По этой причине сейчас злоумышленники находятся в смертельной опасности.

На данный момент ведётся расследование. Неизвестно, успели ли воры сдать украденное на металлолом.

Сибирская язва, наравне с лихорадкой Эбола и СПИДом, признана учёными потенциально опасной инфекцией для человечества.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сибирской язвы в Уганде и порекомендовал учитывать эту информацию при планировании поездок в страну.