В Москве человек погиб, упав на рельсы на станции метро "Юго-Западная"

Сегодня, 18:18 \\ Происшествия

В Москве четыре станции метро на красной ветке были закрыты из-за падения на пути человека. К несчастью, он погиб.

Инцидет произошел на станции метро «Юго-западная» Сокольнической линии.

Станции «Румянцево», «Саларьево», «Юго-Западная» и «Проспект Вернадского» были временно закрыты на вход, по всей ветке был увеличен интервал движения поездов.

Сейчас метро возобновило работу в штатном режиме, движение было оперативно введено в график. Об этом сообщил официальный Twitter московской подземки.

Сокольническая линия (до 1990 года — Кировско-Фрунзенская) — первая линия Московского метрополитена. На схеме метро обозначена ярко-красным цветом. Общая протяженность ветки - 32,5 километра. На ней расположены 22 станции. От одного конца линии до другого можно проехать за 51 минуту. Средний пассажиропоток в сутки составляет 649 тысяч человек.

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Автор - Анна Андреева
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