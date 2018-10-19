На два месяца арестован первый из задержанных украинских моряков

Вердикт вынес судья Киевского районного суда, расположенного в Симферополе, где и проходят заседания.

Отечественные СМИ, в том числе федеральное информационное агентство "РИА Новости", сообщают срочные новости относительно того, как прошло первое заседание с участием обвиняемого украинского моряка в незаконном пересечении границы Российской Федерации Владимира Варимеза. Как оказалось, суд вынес решение, согласно которому гражданин Украины арестован на два месяца.

Варимез был первым из задержанных украинских моряков, кто уже узнал меру пресечения для себя. Его будут держать в СИЗО до 25 января 2019 года. При этом, сегодня должна решиться судьба еще одиннадцати из двадцати четырех задержанных.