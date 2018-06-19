В Вичугском районе мужчина ранил сожительницу из-за ревности

Сегодня, 16:16 \\ Происшествия

В Вичугском районе мужчина из-за ревности ранил сожительницу, которая хотела устроить ночевку у подруги. В полицию об инциденте сообщили медики, принявшие раненую пострадавшую.

Женщина поступила в больницу, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Доктора обнаружили у нее ножевое ранение в грудь. Отдел МВД «Вичугский» установил, что нанес ранение 46-летний мужчина, с которым пострадавшая совместно проживает. Конфликт произошел во время распития алкоголя обоими участниками происшествия. Женщина захотела устроить ночевку у подруги. Мужчина счел это отговоркой ради свидания с другим человеком. Чтобы «проучить» сожительницу, мужчина ранил ее ножом. Как он сообщил полицейским, убийство не было его целью, он хотел только напугать женщину.

Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о дальнейшей судьбе задержанного.

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Автор - София Волкова
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