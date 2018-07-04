В Москве водитель на BMW влетел в стену Николо-Перервинского монастыря

Сегодня утром в Москве водитель автомобиля BMW врезался в стену Николо-Перервинского монастыря.

По данным ГИБДД, авария произошла в 9.05 около дома №82 на Шоссейной улице. Водитель не справился с управлением автомобиле, в результате чего вылетел с дороги, снес ограждение и разбился о стену мужской обители, которая находится на юго-востоке Москвы в районе Печатники. Машина восстановлению не подлежит: у нее полностью уничтожена передняя часть.

В результате ДТП пострадал только водитель, который по предварительным данным является сотрудником полиции. В данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что карета скорой помощи врезалась в автомобиль в московском районе Южное Тушино. А во Владивостоке автобус, перевозивший 32 пассажира, среди которых было 17 детей, врезался в стену. В МЧС сообщили, что никто не пострадал, однако эвакуировать заблокированных в автобусе людей пришлось через лобовое стекло.