Во Владимирской области школьный автобус столкнулся с грузовиком

Сегодня, 11:16 \\ Происшествия

Сегодня утром, 27 ноября, во Владимирской области автобус со школьниками столкнулся с грузовиком. Погибших нет, есть пострадавшие.

ДТП произошло в населенном пункте Бутылицы (Меленковский район) примерно в 7.45 (мск) на третьем километре дороги «Бутылицы — Ново-Николаевское». Водитель автобуса «ПАЗ», не справился с управлением при выполнении обгона по встречной полосе и по касательной врезался грузовик Mersedes, двигавшийся в том же направлении.

В салоне находились 11 детей и один сопровождающий. Трое пострадавших с ушибами были направлены в ближайшую больницу. Остальные продолжили путь в школу на другом автобусе.

Последствия аварии ликвидируются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось что на трассе под Кемерово произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Авария произошла из-за сложных погодных условий, в которых водители не смогли справиться с управлением транспортными средствами. Напомним, что в регионе уже не первый день продолжаются сильные метели, сопровождаемые порывистым ветром. После столкновения за помощью к врачам обратились трое взрослых и один ребенок. Погибших нет.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

Во Владивостоке произошло массовое смертельное ДТП

Утро 25 ноября во Владивостоке началось с трагедии – автомобиль Toyota Allion сбил двух пешеходов, после чего вылетел на тротуар и врезался в дом. Водитель скрылся с места происшествия.

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Не приняли просветителя: полиция не смогла забрать тело убитого дикарями туриста

Как стало известно, правоохранительные органы Индии не смогли забрать тело убитого...

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Украинские корабли, нарушившие границу РФ в Азове, были обстреляны и задержаны

Как сообщила служба пограничного управления ФСБ, в Азовском море были задержаны корабли...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ