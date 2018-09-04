Во Владимирской области школьный автобус столкнулся с грузовиком

Сегодня утром, 27 ноября, во Владимирской области автобус со школьниками столкнулся с грузовиком. Погибших нет, есть пострадавшие.

ДТП произошло в населенном пункте Бутылицы (Меленковский район) примерно в 7.45 (мск) на третьем километре дороги «Бутылицы — Ново-Николаевское». Водитель автобуса «ПАЗ», не справился с управлением при выполнении обгона по встречной полосе и по касательной врезался грузовик Mersedes, двигавшийся в том же направлении.

В салоне находились 11 детей и один сопровождающий. Трое пострадавших с ушибами были направлены в ближайшую больницу. Остальные продолжили путь в школу на другом автобусе.

Последствия аварии ликвидируются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось что на трассе под Кемерово произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Авария произошла из-за сложных погодных условий, в которых водители не смогли справиться с управлением транспортными средствами. Напомним, что в регионе уже не первый день продолжаются сильные метели, сопровождаемые порывистым ветром. После столкновения за помощью к врачам обратились трое взрослых и один ребенок. Погибших нет.