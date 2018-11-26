Сильная песчаная буря накрыла провинцию в центре Китая

Сегодня, 08:02 \\ Происшествия

В центре песчаной бури оказалась провинция Гансью, расположенная в центре Китая. Сообщается, что высота ее составляет примерно 500 метров. Местные жители вынуждены укрываться от нее в своих домах, а дышать - через специальные маски.

 Источники передают различные сведения. По некоторым данным высота волны, покрывшей слоем песка и почвы провинцию, действительно составляет полкилометра. Однако другие СМИ сообщают, что высота песчаной бури достигла примерно 900 метров. Из-за нее видимость в городе упала до минимума. Отмечается, что на расстоянии дальше 10 метров не видно ничего.

Горожане вынуждены сидеть дома, потому что находиться на улице в такой период не то, что сложно, а даже невозможно и очень опасно. Особенно это касается граждан, которые страдают респираторными заболеваниями. В больницы Китая обращаются все больше жителей, которые жалуются на кашель и проблемы со зрением. По данным местных СМИ, автомобильное движение практически везде заблокировано. Свидетели на перебой публикуют шокирующие кадры с места событий в социальных сетях, где также идет активное обсуждение происшествия.

При этом песчаная буря стала причиной нескольких возгораний. В сельской местности и лесах из-за высокой температуры загоралась сухая трава, стога сена. Причиной песчаных бурь является сухой сезон, когда ветры выдувают песок из пустыни Гоби.

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Автор - Евгения Чернобаб
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