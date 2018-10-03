Мигранты обращали британок в сексуальное рабство десятилетиями

Стали известны подробности преступной деятельности мигрантов в Британии. Многочисленные банды десятилетиями обращали несовершеннолетних девочек в сексуальное рабство.

Преступную деятельность вели преимущественно мигранты из Пакистана. Своими жертвами они выбирали девочек-сикхов. Как сообщается, полиция знала о происходящем, но целенаправленно не предпринимала никаких действий. Такую позицию правоохранителей объясняют политкорректностью.

По сведениям Ассоциации помощи и реабилитации сикхов, несовершеннолетних британок стали втягивать в проституцию еще в 1960-х гг. Сексуальное рабство процветало так долго, потому что все инциденты замалчивались. Полиция не придавала огласки подобным фактам. Мигранты-пакистанцы, чувствуя свою безнаказанность, на протяжении 50 лет обращали британок в сексуальное рабство.

Мужчины заманивали жертв дорогими подарками, после чего передавали их другим членам семьи, превращая их в настоящих рабынь.

Предавать огласке такие случаи насилия впервые стали в 2014 году. Тогда выяснилось, что банда пакистанцев-мигрантов орудовала в городе Ротереме. За 16 лет там было изнасиловано более 1,4 тыс. девочек (население города свыше 250 тыс. человек).

Сикхи – народ, проживающий в Индии. Мусульмане и сикхи имеют длительную историю межнациональных противоречий.