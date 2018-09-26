Житель Байконура укусил сотрудника полиции

Сегодня, 04:53 \\ Происшествия

Житель Байконура проявил агрессию и укусил сотрудника полиции. Инцидент произошел непосредственно в участковом пункте. Прокуратура подтвердила информацию о происшествии.

 Молодой человек 25 лет был задержан полицией Байконура по факту административного нарушения. Находясь в нетрезвом состоянии, правонарушитель решил отомстить сотрудникам местного отдела полиции. Молодой человек дождался момента, когда правоохранитель потерял бдительность, и набросился на него. При этом нападавший укусил сотруднику при исполнении руку.

По данному инциденту в Байконуре возбудили уголовное дело против нарушителя. Обвинение квалифицирует статью как «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Положение усугубляет алкогольное опьянение молодого человека.

В связи с тем, что нападавший оказался гражданином Казахстана, дело было передано в соответствующие органы власти Казахстана.

По предварительным данным, житель Байконура, укусивший полицейского, может строго ответить за свои деяния, а именно: суд вправе наказать мужчину лишением свободы (до 3-х лет).

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Автор - Мария Титова
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