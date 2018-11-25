Дальнобойщики против "евробляхеров": массовая драка на украино-польской границе

Сегодня, 05:31 \\ Происшествия

Между дальнобойщиками и бунтующими автомобилистами начались массовые столкновения и беспорядки. Как сообщают источники, митингующие жгут покрышки.

Ранее стало известно, что автомобилисты, недовольные вступившим в Украине законом об усилении контроля за автомобилями с номерами из ЕС, блокировали контрольно-пропускной пункт на границе с Польшей.

Количество заблокированных грузовиков в обе стороны идёт на десятки и сотни, очередь продолжает стремительно расти. Между дальнобойщиками и митингующими начались ожесточённые стычки.

Как стало известно, движение также затруднено на ещё 5 пунктах пропуска.

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