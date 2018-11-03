В Новокузнецке виновным в затоплении магазина игрушек стал кот

Как стало известно, в Новокузнецке суд признал кота причастным к затоплению магазина игрушек. Судья районного суда взыскал с семьи в пользу индивидуального предпринимателя свыше 195 тысяч рублей, чтобы покрыть нанесенный затоплением ущерб. Несмотря на то, что инцидент произошел в феврале этого года, вердикт судья вынес только сейчас. По имеющимся данным, нежилое помещение, которое было арендовано для дальнейшего хранения и продажи детских игрушек, по вине ответчиков затопило водой. В результате этого был испорчен товар. Женщина обратилась в суд. Причиной затопления стал открытый кран, сведений о каких-либо аварийных обстоятельствах нет. Из пояснений ответчиков стало ясно, что кран открыл кот. Суд постановил, что хозяева кота несут ответственность за содержание имущества квартиры.

Также стоит отметить тот факт, что житель Новокузнецка устал ждать полицейского и обматерил его, в результате чего был осужден за оскорбление представителя власти. Сигнал о семейно-бытовом конфликте поступил в отделение полиции, куда была доставлена супружеская пара для дальнейшего разбирательства. Пока полицейские работали с женщиной-заявительницей, её супруг ожидал в коридоре. Не выдержав он оскорбил сидевшего рядом полицейского. Мужчина объяснил свой поступок тем, что в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, к тому же не имел желания ехать в отделение полиции в свой день рождения. Ему был назначен административный штраф.