В США вернулась домой собака, которая ушла из дома из-за смерти хозяйки

Как стало известно, в Соединенных Штатах Америки собака возвратилась домой после полутора лет скитаний. Хаски по кличке Синатра исчезла из дома в Бруклине еще в 2016 году и вернулась домой только теперь.

По имеющимся у журналистов данным, собака убежала из дома после смерти своей четырнадцатилетней хозяйки. Родители девочки обыскали весь город в надежде найти ее, но из этого ничего путного не вышло. В ноябре этого года в штате Флорида собаку обнаружила местная жительница. Чип за это время немного повредился, но данные хозяев на нем можно было прочитать. Неразгаданным остается тот факт, как собаке удалось преодолеть такое расстояние и не погибнуть.

Также стоит отметить, что жительница Магнитогорска разыскивает двух хаски, которые были увезены неизвестным. Женщина находится в поиске человека, который присвоил себе собак, принадлежавших ее родителям, представившись их хозяином. Она собирается обратиться в правоохранительные органы. Примечательно, что было размещено объявление о том, что две хаски найдены на территории «Русской Усадьбы». Вскоре на территорию комплекса приехал мужчина и увез животных в неизвестном направлении. Его зафиксировали камеры.

Россияне назвали любимую породу собак, наибольшей популярностью у них пользуются шпицы. Но стоит отметить, что десятку лучших вошли такие породы как среднеазиатская овчарка, сибирский хаски, мопс и другие. Глава Российской кинологической федерации сказал о том, что собаководство является важной отраслью народного хозяйства.