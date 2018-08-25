Московский предприниматель заявил о краже велосипеда за 4 тысячи евро

Сегодня, 17:01 \\ Происшествия

В Москве предприниматель обратился в правоохранительные органы после кражи велосипеда. Стоимость транспортного средства составляет 4 тысячи евро (около 300 тысяч рублей).

Как пояснил потерпевший, дорогостоящее средство передвижения марки Merida, оставленное в подземной парковке, злоумышленники похитили летом 2018 года. Велосипед был оснащён велокомпьютером, аккумуляторов и двумя фонарями. Сейчас по данному делу проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Велосипеды Merida относятся к категории профессионального транспорта, востребованного у спортсменов. Именно поэтому цена на это средство передвижения может составлять сто тысяч рублей. Иногда встречаются модели и за миллион рублей.

В октябре правоохранительные органы столицы задержали мужчину за кражу велосипеда. Во время дачи показаний мужчина сознался в совершении семи тяжких преступлений. Проводится проверка полученных данных.

Ранее также сообщалось о другой дерзкой краже, произошедшей в Москве. В одном из столичных ресторанов женщина забыла кольцо, а когда вернулась, его уже похитили. Стоимость украшения составляет 170 тысяч долларов (11 миллионов рублей).

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Автор - Елена Андреева
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