Пять человек погибли от отравления газом в Саратовской области

Сегодня, 15:21 \\ Происшествия

Трое из них были маленькими детьми. В администрации села Гвардейского уже распорядились о том, чтобы организовать похороны для всех членов семьи.

 Сотрудники Главного управления МЧС России по Саратовской области сообщают о случае, по ходу которого в Красноармейском районе в одной из квартир многоэтажного дома обнаружили пять трупов. Согласно данным, которые они предоставляют, люди погибли от отравления угарным газом.

Источник в экстренных службах сообщает, что о телах в полицию сообщила фельдшер. Она производила медицинский осмотр, поэтому пришла в дом. Все отравившиеся были членами одной семьи: мать и отец лет 30, а также трое детей шести лет, двух лет и еще один годовалый. Семью описывают как неблагополучную.

Версия с газом была выдвинута после осмотра всех тел. Сообщается, что ни на одном из них не было следов насильственной смерти. Тем не менее, по факту произошедшего все еще проводятся проверки. Следователи должны установить точные обстоятельства случившейся трагедии.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Во Владивостоке произошло массовое смертельное ДТП

Утро 25 ноября во Владивостоке началось с трагедии – автомобиль Toyota Allion сбил двух пешеходов, после чего вылетел на тротуар и врезался в дом. Водитель скрылся с места происшествия.

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Хаски обещает возместить ремонт автомобиля, на который забрался в Краснодаре

 Защита рэпера планирует решить конфликт с владелицей мирным путем. Об этом заявил...

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Не приняли просветителя: полиция не смогла забрать тело убитого дикарями туриста

Как стало известно, правоохранительные органы Индии не смогли забрать тело убитого...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ