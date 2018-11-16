Пять человек погибли от отравления газом в Саратовской области

Трое из них были маленькими детьми. В администрации села Гвардейского уже распорядились о том, чтобы организовать похороны для всех членов семьи.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Саратовской области сообщают о случае, по ходу которого в Красноармейском районе в одной из квартир многоэтажного дома обнаружили пять трупов. Согласно данным, которые они предоставляют, люди погибли от отравления угарным газом.

Источник в экстренных службах сообщает, что о телах в полицию сообщила фельдшер. Она производила медицинский осмотр, поэтому пришла в дом. Все отравившиеся были членами одной семьи: мать и отец лет 30, а также трое детей шести лет, двух лет и еще один годовалый. Семью описывают как неблагополучную.

Версия с газом была выдвинута после осмотра всех тел. Сообщается, что ни на одном из них не было следов насильственной смерти. Тем не менее, по факту произошедшего все еще проводятся проверки. Следователи должны установить точные обстоятельства случившейся трагедии.