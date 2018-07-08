В Стамбуле военный вертолет рухнул на жилой квартал

Во втором по значимости турецком городе Стамбуле произошла трагедия. Военный вертолет рухнул в жилом квартале Санджактеп.

По предварительным данным вертолет упал на улицу Фыртын, на которой обычно достаточно много людей. К счастью, в момент крушения там никого не оказалось. Погибли трое военных, находившихся на борту вертолета. Еще один человек ранен и доставлен в госпиталь.

Специалистам еще предстоит выяснить, произошла ли трагедия в результате технических неполадок или всему виной ошибка экипажа. Пока больше нет никаких подробностей случившегося.

Местные жители уже начали публиковать в Сети видео с места падения. На роликах видно, что вертолет упел прямо между жилыми домами и от него осталась только груда искореженного металла. На место трагедии уже прибыли спасатели и сотрудники экстренных служб.