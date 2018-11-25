На Ленинском проспекте в Москве произошло смертельное ДТП

Сегодня утром, 26 ноября, в Москве автомобиль вылетел с Ленинского проспекта и врезался в столб городского освещения. Водитель погиб на месте, пассажир доставлен в больницу с серьезными травмами руки.

В управлении столичного ГИБДД сообщили, что автомобиль двигался на большой скорости и в районе дома 46 на Ленинском проспекте водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в столб. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия и ликвидируются последствия аварии. Движение по проспекту не нарушено. Ранее стало известно, что рано утром во Владивостоке автомобиль «Яндекс.Такси» с двумя пассажирами вылетел с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход. К счастью, в аварии никто не погиб, однако пассажиры и водитель вынуждены были обратиться за помощью к врачам.