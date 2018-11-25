На Ленинском проспекте в Москве произошло смертельное ДТП

Сегодня, 09:33 \\ Происшествия

Сегодня утром, 26 ноября, в Москве автомобиль вылетел с Ленинского проспекта и врезался в столб городского освещения. Водитель погиб на месте, пассажир доставлен в больницу с серьезными травмами руки.

В управлении столичного ГИБДД сообщили, что автомобиль двигался на большой скорости и в районе дома 46 на Ленинском проспекте водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в столб. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия и ликвидируются последствия аварии. Движение по проспекту не нарушено. Ранее стало известно, что рано утром во Владивостоке автомобиль «Яндекс.Такси» с двумя пассажирами вылетел с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход. К счастью, в аварии никто не погиб, однако пассажиры и водитель вынуждены были обратиться за помощью к врачам.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

Во Владивостоке произошло массовое смертельное ДТП

Утро 25 ноября во Владивостоке началось с трагедии – автомобиль Toyota Allion сбил двух пешеходов, после чего вылетел на тротуар и врезался в дом. Водитель скрылся с места происшествия.

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Хаски обещает возместить ремонт автомобиля, на который забрался в Краснодаре

 Защита рэпера планирует решить конфликт с владелицей мирным путем. Об этом заявил...

И. о. руководителя ГРУ стал военный моряк Игорь Костюков

 При этом, не исключено, что он останется на должности даже после того, как будет...

Не приняли просветителя: полиция не смогла забрать тело убитого дикарями туриста

Как стало известно, правоохранительные органы Индии не смогли забрать тело убитого...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ