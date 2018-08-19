Землетрясение зафиксировали в Бурятии

Сегодня, 09:20 \\ Происшествия

Сейсмическая активность проявлялась в Закаменском районе днем в минувшее воскресенье.

 Сотрудники Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Республике Бурятия сообщают о случае землетрясения, которое произошло в данной местности. Согласно информации, которую они предоставляют, его магнитуда достигла отметки в 3,4 балла. Сейсмособытие зафиксировали в 12,9 километрах от населенного пункта Цаган-Морин.

В сообщении содержится пояснение о том, что обычно землетрясения магнитудой ниже 5 баллов не причиняют заметных повреждений инфраструктуре. Таким образом, жилые, а также социально значимые строения не пострадали. Также не было приостановлено дорожное движение, населенный пункт работал в штатном режиме.

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Автор - Мартина Корф
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