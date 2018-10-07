В Китае мужчина напал с отверткой на людей в университете

Сегодня, 09:16 \\ Происшествия

Инцидент произошел в городе Циндао восточной китайской провинции Шаньдун в Китае. Мужчина, вооружившись отверткой, напал на университетский кампус. В результате случившегося погиб один человек.

 Нападению подвергся Шаньдунский научно-технический университет. Помимо погибшего, есть также и пострадавшие. По последней информации, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Среди них оказались преподаватель и двое членов его семьи, уборщик, а также двое охранников. Кто из них скончался от полученных травм, неизвестно.

Злоумышленника удалось задержать прибывшим на место происшествия правоохранительным органам, которые позже установили, что им оказался 49-летний местный житель по фамилии Чжан. Относительно причин нападения пока ничего не сообщается, сотрудники полиции работают, выясняя все обстоятельства случившегося. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, ранее стало известно, что в Шотландии неизвестный напал с ножом на персонал психиатрической больнице. В результате медсестра получила тяжелое ранение, ее отвезли в медицинское учреждение, состояние стабильное. По предварительным данным, злоумышленником может быть кто-то из пациентов.

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Автор - Евгения Чернобаб
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