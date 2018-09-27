В Омске такси с пассажирами влетело в подземный пешеходный переход

Сегодня, 26 ноября, примерно в 5:10 утра в Омске водитель «Яндекс.Такси» не справился с управлением, и машина вылетела на тротуар, после чего врезалась в ограждение подземного пешеходного перехода. В салоне кроме водителя находились двое пассажиров. В итоге все трое были доставлены в больницу.

По предварительным данным, ДТП произошло на Красном Пути возле кинотеатра «Маяковский». Автомобиль следовал в сторону центра от улицы Фрунзе в направлении улицы Ленина. За рулем находился 23-х летний молодой человек, пассажирами были 19-ти летняя девушка и 23-х летний парень.

После аварии машина восстановлению не подлежит: у «Лады» полностью смята передняя часть. Такси не повредило подземный переход, но разбило рекламный щит, находившийся неподалеку. По факту случившегося полиция уже начала проверку.

Авария получила большой резонанс, и омичи активно обсуждают ее в социальных сетях. Комментаторы выражают соболезнования пострадавшим и сходятся во мнении, что «Яндекс.Такси» нужно тщательнее подбирать водителей, так как это уже не первый инцидент с участием автомобилей этого перевозчика. Некоторые горожане высказали предположение, что водители «Яндекс.Такси» попросту борются с организацией, день за днем уничтожая служебные машины.