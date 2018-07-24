В Новой Зеландии на берег выбросились более 140 черных дельфинов

Инцидент произошел на берегу острова Стюарт в Новой Зеландии. Более 140 дельфинов по неизвестным причинам выбросились на берег. Когда на место происшествия прибыли спецслужбы, многие животные были уже мертвы.

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя Министерство по охране окружающей среды Рена Леппенса. 145 дельфинов оказались на берегу за минувшие выходные. Специалисты сообщают, что на берег выбросились две стаи млекопитающих. Причем, когда их удалось обнаружить, больше половины были уже мертвы. Остальных животных пришлось усыпить.

Рен Леппенс объяснил принятое непростое решение. По его словам, эксперты изучили обстановку и установили, что место, где дельфины выбросились на берег, слишком удаленное. Они объяснили, что вероятность того, что выжившие млекопитающие вернутся обратно в океан очень мала.

Как заявили в департаменте охраны природы Новой Зеландии, подобные случаи происходят очень часто – до 85 в год. Так, десять карликовых косаток выбросились на берег Северного острова в начале ноября. Животные были вовремя обнаружены и почти все удалось спасти. А буквально несколько дней назад по неизвестным причинам на берег залива Даблтесс выбросился кашалот. Специалисты рассказали, что в длину он достигал 15 метров. Однако его вернуть обратно в океан не удалось.