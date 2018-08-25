Товар с сюрпризом: в магазинах Польши обнаружили кокаин в коробках из-под бананов

В польских магазинах в коробках с бананами из Эквадора нашли почти 200 кг наркотиков, передаёт радиостанция RMF FM.

Как уточняется в сообщении, наркотики были обнаружены в магазинах одной из торговых сетей, расположенных в Мозовецком, Лодзинском и Нижнесилезском воеводствах (областях). Каждый из пакетов с кокаином весит около килограмма, наркоторговцы спрятали товар в картонных коробках и положили их под бананы. В общей сложности было найдено 170 кг наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело и начато расследование. Кроме того, под подозрение попали и другие магазины данной сети по всей Польше. В настоящий момент полицейские заняты установление поставщика и получателя наркотика. Уточняется, что торговая сеть заказывает бананы не напрямую.

Главная комендатура польской полиции официально подтвердила данный инцидент.

Ранее сеть интернет-магазинов, торговавших наркотиками, была раскрыта в Виннице. По предварительным данным, четверо молодых людей продавали амфетамин, психотропную соль PVP, ЛСД и марихуану. Также в Рязани было задержано 15 сотрудников интернет-магазина синтетических наркотиков, 7 из которых заключены под стражу, а остальные освобождены под выписку о невыезде.