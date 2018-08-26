10 машин попали в ДТП на въезде в Уфу

Сегодня, 19:44 \\ Происшествия

Массовая авария случилась на трассе «Уфа – аэропорт» примерно в 19:30 (в 17:30 по времени Москвы). Из-за ДТП на автодороге появились трудности в движении других транспортных средств.

 На въезде в Уфу порядка 10 машин попали в ДТП. По данным СМИ, массовая авария стала причиной плохих погодных условий. Из-за снегопада на дорогах Уфы появляются снежные заносы и усложнена видимость. В ГИБДД отметили, что в ДТП никто не пострадал.

Машины, столкнувшиеся в аварии, получили повреждения. Однако, человеческих жертв и травм удалось избежать. На месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов. Также специальным службам понадобится расчистить трассу, так как из-за массовой аварии другие автомобили лишились полноценной возможности проезда на данном участке.

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Автор - Анна Пушкина
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