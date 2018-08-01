Ранее был обыскан и задержан журналист Юрий Алексеев. Теперь появились сведения о задержании еще одного журналиста Дмитрия Сумарокова, которому совсем недавно сделали операцию на сердце.

В Латвии спецслужбы задержали еще одного русскоязычного журналиста. Это на своей странице в Facebook написала его подруга Екатерина Викулина. По словам знакомой журналиста Дмитрия Сумарокова, поэта задержала латвийская полиция безопасности.

Подруга задержанного утверждает, что арест русскоязычного журналиста является проявлением ограничения свободы. Викулина также настаивает на том, что Дмитрию Сумарокову нужна помощь, так как тот имеет проблемы с сердцем, а недавно перенесенная им операция это лишний раз доказывает.

Также сообщается, что журналист и правозащитник Юрий Алексеев был взят под арест по подозрению в «антилатвийской» деятельности. Причины, по которым еще один публичный деятель Дмитрий Сумароков оказался в подобной ситуации, пока что не уточняются.