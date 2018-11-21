Не приняли просветителя: полиция не смогла забрать тело убитого дикарями туриста

Как стало известно, правоохранительные органы Индии не смогли забрать тело убитого дикарями туриста с запрещенного к посещению острова. Начальник полиции рассказал, что а составлена подробная карта с места происшествия.

Они подплыли к острову на лодке, остановившись в 500 метрах от берега. Отмечается, что они патрулировали место происшествия с оружием. Сотрудники сочли это дело одним из самых странных, сравнив с "вторжением в чужую цивилизацию". Туземцы убили американца, который пытался обратить их в христианство, при этом не являясь профессиональным священнослужителем. Данная информация стала доступна из дневника, который он оставил рыбакам. Рыбаки на данный момент времени задержаны, поскольку согласились незаконно перевезти туриста за некоторую сумму.

Также стоит отметить тот акт, что в Индии три человека погибли при взрыве в молитвенном доме, еще десять человек получили ранения. По данным местного телеканала, двое мужчин с закрытыми лицами на мотоциклах бросили гранату в здание, в котором на тот момент проходила религиозная церемония.

В Индии казнят шестнадцать полицейских за убийство мусульман. В результате их действий погибло 42 человека. исповедовавших исламскую религию. Судебный процесс длится уже более тридцати лет.