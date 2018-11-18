В Махачкале неизвестный ранил певицу Машидат Омаросхабову

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Заслуженная артистка Дагестана, певица Машидат Омарасхабова была тяжело ранена в Махачкале из огнестрельного оружия.

Инцидент произошел в ночь на 25 ноября возле дома певицы по проспекту Имама Шамиля. По информации следствия, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, после чего скрылся. Неколько пуль пролетели мимо, однако одна попала Машидат в живот. Пострадавшая была доставлена в больницу с ранениями брюшной полости и экстренно прооперирована. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Полиция уже завела уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В данный момент уточняются мотивы и обстоятельства случившегося. Согласно предварительным данным, артистку ранил 54-летний местный житель Джамалдин Ш. Преступник объявлен в розыск.

Машидат Омарасхабова (настоящая фамилия Шамхалова) является заслуженной артисткой Республики Дагестан, работает в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы.

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Автор - Анна Андреева
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