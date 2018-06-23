Не сдержал эмоций: в Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату

Сегодня, 16:21 \\ Происшествия

Как стало известно, в Северной Осетии сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который бросил гранату во время драки. Данную информацию сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что поступило сообщение о конфликте, который впоследствии перерос в драку, возле ресторана на проспекте Мира. В ходе ссоры один из участников бросил гранату в своего оппонента, но боеприпас не взорвался. Специалисты, обследовав опасный предмет, обезвредили его. Граната была передана в региональное МВД для дальнейшего изучения.

Также стоит отметить тот факт, что сотрудники правоохранительных органов задержали в метрополитене Санкт-Петербурга жителя Белоруссии с гранатой. Обнаружить гранату в сумке смогли при проверке на рентгеновском аппарате «Колан». 42-летний гражданин Белоруссии был задержан. Обнаруженная граната относится ко временам Великой отечественной войны. На данный момент времени она находится в экспертно-криминалистическом центре для выяснение степени ее опасности.

В Северной Осетии за нарушение пожарной безопасности вынесено штрафов на 1,7 миллиона рублей. В регионе было выявлено 7271 нарушение, из которых было устранено только 1310.

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Автор - Алевтина Сергеева
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