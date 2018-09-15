В Москве у женщины похитили кольцо стоимостью 170 тысяч долларов

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В Москве у посетительницы итальянского ресторана украли кольцо стоимостью 170 тысяч долларов.

37-ми летняя москвичка забыла кольцо в пиццерии «Bocconcino» по адресу Страстной бульвар, дом 7. Расплатившись по счету, она переместилась в другое заведение неподалеку, где и заметила пропажу украшения. После этого она вернулась в пиццерию и обратилась в полицию. В заявлении она оценила кольцо в 170 тысяч долларов.

Отметим, что по текущему курсу валют 170 тысяч долларов - это примерно 11 миллионов рублей. На эти деньги можно купить хорошую четырехкомнатную квартиру в московском районе Люблино.

На данный момент неизвестно, была ли пострадавшая одна или в компании друзей. Полиция уже начала проверку по факту случившегося и опросила сотрудников заведения, работавших в ту смену. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее издание «РИА Новости» сообщало, что из сейфа в квартире безработной жительницы Москвы были похищены деньги и ювелирные украшения на сумму более 16 миллионов рублей. Подозреваемый объявлен в розыск. А у другого безработного жителя столицы в феврале этого года злоумышленники угнали автомобиль Lexus LX570 стоимостью более шести миллионов рублей.

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Автор - Анна Андреева
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