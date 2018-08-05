В Иркутской области пассажирский автобус столкнулся с иномаркой, пострадали 6 человек

Сегодня, 13:47 \\ Происшествия

ДТП случилось примерно в 14:00 часов (в 9:00 по времени Москвы). По данным, автомобиль Lexus LX570 врезался в микроавтобус Mercedes по причине потери управления и выезда на «встречку».

 В Иркутской области случилась дорожная авария. На трассе «Сибирь» с пассажирским автобусом столкнулась иномарка . На момент ДТП в пассажирском микроавтобусе было 19 человек. Автобус ехал по маршруту из Иркутска в город Тулун.

 Представитель МВД сообщил, что водитель иномарки не смог справиться с управлением, из-за чего автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с автобусом. По данным, в ДТП пострадали 6 человек. Одного пострадавшего увезли в больницу.

Точные причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Также уточняется информация о том, как сильно пострадали люди. По данным СМИ, по факту ДТП уже начата доследственная проверка. Все детали уточняются.

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Автор - Анна Пушкина
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