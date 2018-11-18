Разрушительный пожар на севере Калифорнии локализован на 95%

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Природный пожар «Кэмп» (англ. Camp) на севере Калифорнии в округе Бутт, который уже признали самым разрушительным за всю историю штата, локализован на 95%.

Смертоносный пожар, унесший жизни 80 человек, начался 8 ноября и уничтожил 14 тысяч домов и коммерческих построек. Помимо этого, город Парадайз (англ. Paradise) был практически стерт с лица земли. Ситуация была до такой степени серьезной, что Калифорния была объявлена зоной стихийного бедствия, и к тушению пожаров привлекли заключенных, которым платили за работу доллар в час. Президент США Дональл Трамп назвал пожар «монстром, которого нужно победить».

На прошлой неделе в Калифорнии начались долгожданные дожди, которые облегчили тушение огня. Однако осадки могут спровоцировать оползни и серьезно осложнить дальнейшие поиски тел погибших. Напомним, что в данное время пропавшими без вести числятся 475 человек.

Отмечается, что нелокализованный участок пожара, площадь которого составляет 620 квадратных километров, находится в холмистой местности с крутыми склонами.

Помимо простых людей, без крыши над готовой остались также некоторые звезды Голливуда. Огонь полностью уничтожил дома актера Джареда Батлера, музыканта Робина Тика и других. Ким Кардашьян с семьей и другие знаменитости вынуждены были отправиться в эвакуацию.

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Автор - Анна Андреева
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