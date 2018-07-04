В Хакасии пропали четыре туриста на снегоходах

Сегодня, 08:50 \\ Происшествия

К поиску пропавших подключены восемь спасателей и две единицы спецтехники. Авиацию использовать нельзя, так как в регионе поднялся сильный ветер.

В Хакасии пропали четыре туриста. Они отправились кататься на снегоходах в Орджоникидзевском районе. О пропаже туристов в полицию сообщил мужчина, сдававший им жилье в Приисковом поселке. По предварительной информации республиканского главка МЧС, двое из пропавших туристов являются жителями Красноярского края.

Поисками туристов занимаются спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС. В МВД сообщение о пропаже поступило вечром 24 ноября. Спасателям помогают волонтеры. Добровольцы на снегоходах также ищут людей, которые пропали. В случае снижения сильного ветра поиски могут быть не так усложнены, так как спасатели получат возможность подключить авиацию и осмотреть территории с высоты полета. СМИ пишут, что не так давно в этой местности уже терялись люди. Тогда двое мужчин на снегоходах заблудились и были вынуждены ночевать в тайге. Потом они смогли самостоятельно добраться до людей.

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Автор - Анна Пушкина
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