Алеппо подвергся обстрелу хлорными снарядами: более 100 человек пострадали

Сегодня, 07:57 \\ Происшествия

Сирийский город Алеппо сегодня ночью подвергся атаке террористов. Известно, что последние использовали в своих действиях хлор. В настоящий момент сообщается, что более 100 человек получили химическое поражение.

 Нападению подвергся район аль-Халидия. Причем по словам местных жителей, сначала было ощущение, что это мины. Однако потом у всех начались большие трудности с дыханием. С каждой минутой число пострадавших растет. Сразу после обстрела поступила информация лишь о 8 получивших химическое поражение. При этом к часу ночи в больницу ар-Рази привезли уже больше 20 пострадавших. И это число продолжает увеличиваться в геометрической прогрессии. Однако по последним данным цифра перевалила за 100 человек. Об этом заявил Корреспондент Al Mayadeen.

В России об инциденте доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Известно, что сирийский Алеппо печально знаменит регулярными атаками террористов. В этот раз центром событий стали западные кварталы города, в частности, улица Ниль. Сообщается, что обстрел производился из 120-миллиметровых минометов. Снаряды содержали токсичные удушающие газы.

Глава департамента здравоохранения региона Зиад Хадж Таха также сделал доклад, заявив об известном количестве пострадавших. При этом, по его словам, степень тяжести повреждений варьируется от легкой до средней. Для некоторых пациентов необходима интенсивная терапия. Основной симптом пострадавших – удушье.

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Автор - Евгения Чернобаб
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