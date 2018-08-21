Враг гуманности будет наказан: суд завел дело в отношении бывшего охранника нацистского лагеря

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Как стало известно журналистам, прокуратура обвинила бывшего эсэсовца в причастности к гибели 36 тысяч человек во времена ВОВ. Обвинения были предъявлены 95-летнему жителю Берлина. Отмечается, что мужчина служил охранником концлагеря Маутхаузен, имя подсудимого не разглашается. Имеются сведения, что подсудимый участвовал в массовых убийствах заключенных. Теперь суду предстоит решить, какую меру наказания применить по отношению к нему. Сейчас на территории нацистского лагеря находится мемориальный музей.

Также стоит отметить тот факт, что немецкая политика зависит от американских властей. Правительство США создает Германии трудности своей агрессивной внешнеторговой политикой и непрекращающимися атаками на бизнес немецких предпринимателей. Другие ведущие экономические страны также несут значительные потери, темпы роста ВВП Китая сократятся на 6,6%.

Запрет на поставку оружия из ФРГ в Саудовскую Аравию могут снять уже в январе, общая стоимость замороженных контрактов составляет свыше двух миллиардов долларов. Оппозиционные партии сделали акцент на том, что Берлин пренебрег внешнеполитическими принципами в угоду оборонной промышленности. Также был закрыт въезд восемнадцати подданным Саудовской Аравии.

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Автор - Алевтина Сергеева
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