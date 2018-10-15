В Санкт-Петербурге девушку переехал трамвай

Сегодня, 21:01 \\ Происшествия

Инцидент произошел в Московском районе Санкт-Петербурга сегодня, 24 ноября около полуночи. Девушка прогуливалась по трамвайным путям.

О происшествии стало известно из социальной сети «ВКонтакте», где в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» появилась видеозапись трагедии. Пострадавшая девушка в возрасте 21 года направлялась прямо навстречу транспортному средству. Маршрут трамвая пролегал от Благодатной улицы в сторону Кузнецовского проспекта. Девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. За ее жизнь борются медики в НИИ им. Джанелидзе.

Сообщается, что на момент происшествия пострадавшая была в компании других людей.

В Петербурге сегодня произошел еще один инцидент с участием трамвая на улице Куйбышева. Маршрутка въехала в легковой автомобиль марки KIA, после чего врезалась в трамвай, двигающийся попутно. Пострадавших нет.

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Автор - София Волкова
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