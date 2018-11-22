Россиянка получила 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков во Вьетнаме

Во Вьетнаме в городе Хошимин народный суд постановил, что россиянка Галина Николаенко участвовала в транспортировке наркотиков. Ей полагается 18 лет тюремного заключения.

О сроке тюремного заключения сообщило издание Thanh Nien. В январе текущего года 26-летнюю гражданку России задержали с посылкой из Германии, в которой обнаружили 700 г таблеток «экстази». По словам девушки, посылку с неизвестным ей содержимым она получила не по своей инициативе, а по просьбе знакомого, с которым познакомилась во Вьетнаме ранее. После знакомства общение поддерживалось посредством переписки в социальных сетях. Мужчина велел задержанной оставить в урне около одного из ресторанов, сообщает ТАСС.

Девушка признала свою вину. Она также надеется на смягчение приговора, так как поспособствовала передаче наркотиков не добровольно, а просто стала жертвой обмана.

В подобной ситуации в Хошимине оказалась россиянка Мария Дапирка в мае текущего года. В подарок девушка получила чемодан с двойным дном, в котором были скрыты более 2 кг кокаина. Чемодан был подарен гражданином Нигерии, с которым у женщины завязались отношения после отдыха в Таиланде. 31-летняя россиянка получила пожизненное тюремное заключение.