Новости Кировска: жители остались без воды из-за лопнувшей чугунной трубы

Сегодня, 19:28 \\ Происшествия

Как стало известно, жители Кировска остались без воды в связи с тем, что лопнула чугунная труба. Восстановительные работы планируют завершить до конца этого дня.

Данные сведения сообщает пресс-служба губернатора Ленинградской области. Отмечается, что причиной коммунальной аварии стал взрыв чугунной трубы, который произошел на глубине пяти метров. В настоящий момент времени на месте происшествия работают две аварийные бригады. В медучреждения обеспечили доставку холодно воды, а жилые обеспечены горячим водоснабжением.

Также стоит отметить тот факт, что депутаты Ленинградкой области высказали свои опасения в отношении тех социальных объектов, у которых в ближайшее время истечет срок проектно-сметной документации. Но в бюджете пока что не учитывались федеральные поступления поэтому вероятность, что некоторые объекты начнут строить, все-таки существует. К числу этих объектов относится и ФОК в Кировске. Общий объем бюджетных средств области на строительство станет известен только в начале следующего года.

В Кировске нетрезвый работник строительной фирмы случайно сжег машину, таким образом нанеся ущерб общей стоимостью в два миллиона рублей. В результате пожара обгорел моторный отсек, бампер, также был поврежден салон автомобиля. Как впоследствии выяснилось, транспортное средство загорелось от оставленной в салоне непотушенной сигареты. На мужчину возбуждено уголовное дело.

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Автор - Алевтина Сергеева
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