В США преступника поймал собственный автомобиль

В интернете продолжает набирать популярность видеоролик, где мужчина пытается убежать от преследования сотрудниками полиции, однако, преградой на пути ему стала его собственная машина.

Видеозапись была опубликована на популярной платформе YouTube на канале The Oregonian. Героем ролика стал 31-летний американец Исайя Джон Геллатли, который пытался убежать от погони сотрудников правоохранительных органов. Сначала преступник ехал на своем автомобиле, однако, в определенный момент полицейские машины перекрыли движение злоумышленнику, и ему пришлось на ходу выпрыгивать из своего транспортного средства. Но главная проблема заключалась в том, что мужчина не остановил автомобиль, и тот продолжил движение, преграждая дорогу американцу, и буквально прижал его к стене одного из домов. Это случилось, когда Геллатли попытался оббежать машину спереди, но не рассчитал скорость.

Неизвестно, за какое нарушение полицейские преследовали мужчину. Тем не менее, благодаря собственной невнимательности злоумышленник был задержан сотрудниками правопорядка. По предварительным данным, у Геллатли диагностирован перелом ноги. Судя по информации, указанной в ролике, инцидент произошел в штате Орегон.