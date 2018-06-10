Школьник застрелил товарища из ружья за шуткив Свердловской области

Сегодня, 15:53 \\ Происшествия

Погибший оскорблял подозреваемого в его собственном доме. Об этом пишут региональные СМИ.

 По предварительным данным, накануне два школьника из поселка Верхняя Синячиха сильно поссорились в квартире многоэтажного здания. 12-летний подросток отпустил несколько шуток в адрес 13-летнего товарища. Последний не смог выставить обидчика за дверь, из-за чего воспользовался охотничьим ружьем деда и застрелил его. Как заявили в администрации Верхней Синячихи, пострадавшему вызвали скорую помощь. Однако он скончался ещё до прибытия медиков.

В Следственном комитете Свердловской области возбудили уголовное дело. Они выясняют обстоятельства инцидента. В том числе, как взрослые хранили огнестрельное оружие в квартире. Правоохранителям помогают сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова. Вместе представители власти обещают принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

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Автор - Александр Лубяной
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