Не смог затормозить: паром на полной скорости протаранил пирс в Сан-Франциско

Как стало известно журналистам, пассажирское судно на полной скорости протаранило пирс в Сан-Франциско. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу.

На борту парома в момент аварии находились 53 пассажира, двое из них получили травмы, их отвезли в ближайшую больницу. Точная причина происшествия на данный момент устанавливается, но, как отмечают очевидцы, у парома отказали тормоза.

Также стоит отметить тот факт, что у берегов Крыма недавно затонула баржа с зерном объемом 3,3 тысячи тонн. Это случилось в 600 метрах от берега, разлива топлива не произошло. В результате данного происшествия пострадавших не обнаружено. Данные сведения были сообщены пресс-службой МЧС.

В Сан-Франциско жители дважды пытались подраться с беспилотными автомобилями, о чем сообщил транспортный департамент Калифорнии. Известно, что неизвестный мужчина, ожидавший зеленого цвета, внезапно побежал к беспилотнику, упав на него всем телом и повредив машине фару. Сам мужчина не пострадал.

В Сан-Франциско в результате происшествий многие люди остались без дома, а палаточные лагеря, в которых они сейчас живут, может нести водой. В общей сложности стихийные бедствия могут привести к увеличению проблем в отношении жилищного вопроса на территории Калифорнии.