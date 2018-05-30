Полиция Парижа использовала едкий газ против активистов, недовольных ценами на бензин

Сегодня, 14:17 \\ Происшествия

Таким образом "желтых жилетами" остановили на пути к резиденции президента - Елисейскому дворцу. Об этом сообщают репортеры местного канала BFM.

 24 ноября сотни активистов устроили в Париже демонстрацию против повышения налогов и цен на бензин. К ним постоянно присоединяются единомышленники из других регионов страны. Недовольные попытались пройти через Триумфальную арку, требуя отставки Эммануэля Макрона. Не сумев проникнуть через заслон полиции, митингующие попытались прорваться к площади Согласия, где запрещено проводить подобные акции. Перекрыли также Эйфелеву башню.

Правоохранители долгое время сдерживали натиск. А затем прибыли спецподразделения, которые использовали гранаты с едким слезоточивым газом и водометы. Под воздействием таких средств активисты отступили к середине Елисейских полей. Толпа попыталась проникнуть к дворцу по обходным улицам, но их остановили и там. Ситуацию контролирует глава МВД Франции Кристоф Кастанер, о чем он лично сообщил на странице в Twitter.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Два любимых вертолета Путина улетели из Кремля с грузом, похожим на тела

 Военная техника взмыла над центром Москвы и скрылась в направлении станций Кузнецкая и Новопавелецкая. Многочисленные очевидцы успели запечатлеть её на камеры и опубликовать в социальных сетях.

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

Умерла жительница Воронежа, которой медики ампутировали обе ноги

 Если действия хирургов и "спасли жизнь" пациентке, то ненадолго. Об этом СМИ рассказал...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Хаски обещает возместить ремонт автомобиля, на который забрался в Краснодаре

 Защита рэпера планирует решить конфликт с владелицей мирным путем. Об этом заявил...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ