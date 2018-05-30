Полиция Парижа использовала едкий газ против активистов, недовольных ценами на бензин

Таким образом "желтых жилетами" остановили на пути к резиденции президента - Елисейскому дворцу. Об этом сообщают репортеры местного канала BFM.

24 ноября сотни активистов устроили в Париже демонстрацию против повышения налогов и цен на бензин. К ним постоянно присоединяются единомышленники из других регионов страны. Недовольные попытались пройти через Триумфальную арку, требуя отставки Эммануэля Макрона. Не сумев проникнуть через заслон полиции, митингующие попытались прорваться к площади Согласия, где запрещено проводить подобные акции. Перекрыли также Эйфелеву башню.

Правоохранители долгое время сдерживали натиск. А затем прибыли спецподразделения, которые использовали гранаты с едким слезоточивым газом и водометы. Под воздействием таких средств активисты отступили к середине Елисейских полей. Толпа попыталась проникнуть к дворцу по обходным улицам, но их остановили и там. Ситуацию контролирует глава МВД Франции Кристоф Кастанер, о чем он лично сообщил на странице в Twitter.