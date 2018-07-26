Житель Омска поджег дверь мэрии и потерял на месте паспорт

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Как сообщается, злоумышленник хотел выразить личный протест политической системе, которая на данный момент существует в России.

 Сотрудники Главного управления МВД Российской Федерации по Омской области сообщают о случае, по ходу которого на территории административного центра местный житель поджег дверь мэрии, в которой на тот момент находились люди. Согласно информации, которую предоставляет источник, злоумышленника уже поймали и предъявили к нему обвинение.

 Инцидент был зафиксирован в Омске вечером в пятницу, 23 ноября текущего года. 26-летний мужчина подошел к зданию, разлил на входную дверь растворитель и поднес к ней огонь. Пламя охватило ее, а сам он убежал. Тем не менее, правоохранителям не составило труда его найти - не месте преступления омич потерял свой паспорт. Полиция уже получила ордер на арест молодого человека. Его уже задержали и допрашивают. По факту произошедшего в отношении него возбудили целых три уголовных дела.

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Автор - Мартина Корф
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