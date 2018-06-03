Кровавый День благодарения: в США от стрельбы погибли три человека

День благодарения в США в городе Форт-Уэйн штата Индиана закончился кровавой стрельбой в жилом доме. Инцидент забрал жизни троих американцев. Еще двое раненых находятся в госпитале, медики борются за их жизни. Об этом сообщает NBC.

Одна женщина и двое мужчин умерли, Один из тяжело раненых был обнаружен на крыльце дома, в котором случилась трагедия. Личность пострадавшего неизвестна, полиция разыскивает его и пытается установить подробности происшествия.

В октябре в одном из супермаркетов американского города Джефферсон штата Кентукки двое людей были ранены из-за стрельбы по неизвестным причинам.

В Чикаго четыре человека стали жертвами стрелка 20 ноября. Среди умерших оказался и сам виновник происшествия. Выяснилось, что мужчина из-за конфликта с невестой выстрелил сначала в нее, потом пошел к зданию одного из госпиталей и открыл там стрельбу по незнакомым людям.