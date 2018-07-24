Депутат предотвратил суицид одного из пассажиров самолета

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В самолете Москва-Кишинев компании Air Moldova вечером, 22 ноября один из пассажиров предпринял попытку суицида: он хотел выпрыгнуть из салона на высоте 10 тыс. метров. Предотвратить трагедию помог молдавский депутат.

Депутат молдавского парламента Григорий Новак рассказал СМИ, что поведение мужчины на борту было нездоровым, он требовал открыть дверь и игнорировал людей, пытающихся его успокоить. К Григорию обратилась стюардесса с просьбой с просьбой о помощи. Она и другие бортпроводницы были напуганы попытками человека выпрыгнуть из самолета. Григорий Новак утверждает, что ему и летевшим с ним коллегам удалось привести человека в чувство, не вызывая паники среди пассажиров. Депутаты связали мужчину, а после приземления авиалайнера он был передан в руки сотрудников правопорядка. Пока агрессивного мужчину пытались усмирить, он упоминал о смерти сына и проблемах с супругой.

Депутаты парламента Молдавии направлялись из Москвы. В столице России они присутствовали в качестве делегации молдавского президента Игоря Додона. В своем Facebook президент уже успел похвалить депутатов, опубликовав новость о происшествии со своим комментарием «Молодцы коллеги».

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Автор - София Волкова
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