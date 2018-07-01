В Москве после сильного хлопка вспыхнули склады у "Панфиловской"

Очевидцы сообщают о пожаре в районе Щукино на северо-западе столицы. В социальны сетях появляются фото и видео происшествия.

По предварительной информации, на складах у станций "Панфиловская" и "Октябрьское" поле раздался сильный хлопок, похожий на взрыв. После него конструкции вспыхнули на площади 150 квадратных метров.

Радиостанция "Говорит Москва" приводит слова пресс-службы городского ГУ МЧС. По данным спасателей, пожар возник в Большом Волоколамском проезде. Другие источники называют улицу Маршала Бирюзова. Сотрудники пожарной службы уже прибыли на место у ликвидируют пламя.