Как в Керчи: В Китае от рук студента пострадали учащиеся и педагоги

Сегодня, 17:23 \\ Происшествия

В юго-западной части Китая, в провинции Юньнань студент дорожно-технического колледжа города Аньнин совершил нападение с применением оружия на учащихся и педагогов. Происшествие имеет явные сходства с недавней трагедией в Керчи, где учащийся совершил аналогичное преступление.

Инцидент развернулся внутри одного из корпусов учебного заведения сегодня, 23 ноября около 6:26 по московскому времени. Известно, что молодой человек ранил 10 студентов и 2 преподавателей. Один из учеников получил серьезные увечья, несовместимые с жизнью. Он умер в больнице.

Полиция смогла задержать преступника. Юноша в возрасте 20 лет является студентом этого же колледжа. О причинах нападения в данный момент информации нет.

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Автор - София Волкова
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